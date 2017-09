Apple-Keynote im Live-Ticker - Tim Cook präsentiert randloses iPhone X

20:52 Uhr

"Ich denke, Steve wäre stolz", so Cook.

20:50 Uhr

Tim Cook fasst die neuen Produkte noch einmal zusammen: Apple Watch Series 3 mit Mobilfunkempfang, Apple TV mit 4K, iPhone 8 und 8 Plus mit AR-Funktionen und das iPhone X.

20:49 Uhr

Das iPhone X kommt in den Größen 64 GB und 256 GB und soll in der kleineren Version 999 US-Dollar kosten. Der Preis für die 256 GB Version wird nicht genannt. Bestellbar ist es allerdings erst ab 26. Oktober! Ausgeliefert wird dann ab 3. November.

20:47 Uhr

Bleibt nur noch die Preisfrage: Was wird das iPhone X nun kosten?

20:44 Uhr

Im kommenden Jahr soll noch eine kabellose Ladestation namens "AirPower" auf den Markt gebracht werden. Auf ihr kann man mehrere Apple-Geräte gleichzeitig laden, zum Beispiel iPhone X, Apple Watch und AirPods. Das iPhone kann dabei auch den Ladestatus der anderen geräte anzeigen.

20:43 Uhr

Der Akku beim iPhone X soll rund zwei Stunden länger halten als beim iPhone 7.

20:41 Uhr

Bislang war bei der Keynote noch keine große Überraschung dabei, im Vorfeld wurden zumindest die Geräte bereits geleakt. Möglicherweise gibt die Apple-Aktie auch deshalb aktuell um 0,6 Prozent nach. Hier der Realtime-Verlauf während der Keynote:

20:40 Uhr

Das iPhone X besitzt natürlich auch eine Dual-Kamera mit dem neuem Farbfilter, "tieferen Pixeln" und größeren, schnelleren Sensoren. Sie bietet ebenfalls den Porträt-Modus mit der neuen "Portrait Lightning"-Funktion.

20:38 Uhr

Hier noch einmal eine Großaufnahme des iPhone X:

20:37 Uhr

Auch das Zusammenspiel von Kamera, Gesichtserkennung und Augmented Reality wird gezeigt: Ist die Front,amera aktiv, kann man zum Beispiel einfach verschiedene Masken auf sein Gesicht legen, die sich diesem optimal anpassen und auch den Bewegungen folgen.

20:34 Uhr

Auch die Entsperr-Funktion wird noch einmal demonstriert: Man muss das iPhone X einfach nur anheben, ansehen und kann dann schon nach oben swipen, um zum Home Bildschirm zu kommen.

20:33 Uhr

Craig Federighi zeigt nun live, was mit dem iPhone X alles möglich ist. Man kann zum Beispiel durch das Wischen am unteren Bildschirmrand einfach durch die geöffneten Apps scrollen.

20:31 Uhr

Eine kleine Spielerei gibt es auch noch: Animojis. Das sind Emojis, die mit dem Gesicht gesteuert und zum Beispiel in Sprachnachrichten verschickt werden können.

20:30 Uhr

Face ID soll laut Schiller deutlich sicherer sein als Touch ID und auch mit Apple Pay und den Apps funktionieren, die bisher Touch ID genutzt haben. Die Einrichtung von Face ID geht übrigens angeblich ganz einfach durch ein kurzes Hin- und Herdrehen des Kopfes.

20:24 Uhr

Das iPhone X soll lernen, den Besitzer zu erkennen, auch wenn sich dessen Gesicht mit der Zeit ändert. Das Ganze funktioniert durch maschinelles Lernen - und soll sogar bei schlechten Lichtverhältnissen klappen.

20:25 Uhr

An die Stelle von Touch ID tritt nun Face ID.

20:24 Uhr

Der Home Button ist verschwunden, das iPhone X kann einfach mit einem Wisch nach oben "aufgeweckt" werden, Siri ist durch seitliches Drücken aufrufbar.

20:23 Uhr

Das iPhone X misst 5,8 Zoll und ist damit etwas größer als das iPhone 8 Plus.

20:21 Uhr

Das iPhone X wird jetzt wieder von Phil Schiller im Detail vorgesllt. Es wird in den Farben Spacegrau und Silber erhältlich sein und besitzt ein Super Retina OLED-Display.

20:19 Uhr

Tim Cook präsentiert das iPhone X - den "größten Schritt seit Erfindung des iPhone". Gesprochen wird es "iPhone Ten" und besitzt ein nahezu randloses Display.

20:17 Uhr

Es gibt ein One more Thing!

20:16 Uhr

Das iPhone 8 wird in der 64 GB Variante in den USA 699 US-Dollar kosten, das iPhone 8 Plus wird ab 799 US-Dollar ab 22. September in den Läden stehen.

20:14 Uhr

Nie wieder Kabel: Das iPhone 8 untstützt nun auch das kabellose Laden.

20:12 Uhr

Auch AR-Spiele sind möglich. Gezeigt wird ein Echtzeitstrategie-Spiel, dass durch die Kamera des iPhone 8 auf einem Tisch auf der Bühne (im Foto rechts) sichtbar wird.

20:09 Uhr

Augmented Reality ist ebenfalls integriert. Über spezielle Apps kann man sich beim Blick durch die Kamera zum Beispiel Informationen zu Sportlern oder auch den Sternbildern im Nachthimmel einblenden lassen.

20:08 Uhr

An der Börse kommt die Keynote bislang gut an, die Apple-Aktie liegt an der NASDAQ mit rund 1 Prozent im Plus.

20:03 Uhr

Mit dem iPhone sind nun auch Aufnahmen in 4K möglich. Damit ist die Kamera laut Schiller die beste in einem iPhone.

20:02 Uhr

Die Kamera wurde noch einmal verbessert, ein digitaler Signalprozessor (DSP) soll noch bessere Fotos garantieren.

20:00 Uhr

Die Größen bleiben bei 4,7 Zoll und 5,5 Zoll, es gibt aber einen neuen Grafikchip und Prozessor.

19:59 Uhr

Phil Schiller stellt die neue iPhone-Generation vor. Das neue Smartphone hat bessere Stereo-Lautsprecher, einen Glasrücken und kommt in den Farben Silber, Spacegrau und Roségold.

19:57 Uhr

Es geht jetzt um das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus. Dabei handelt es sich anscheinend um die Nachfolgemodelle von iPhone 7 und 7 Plus.

19:56 Uhr

Der Apple-Chef gibt einen Rückblick auf die bisherigen Schritte in der iPhone-Evolution.

19:55 Uhr

Tim Cook kommt zum nächsten Punkt auf der Tagesordnugn: dem iPhone!

19:53 Uhr

Das Apple TV 4K soll in der 64 GB-Version 199 US-Dollar kosten und ist ab 15. September vorbestellbar. Ausgeliefert wird ab 22. September.

19:51 Uhr

Nach Super Mario Go im letzten Jahr gibt es auch dieses Mal ein neues Spiel - dieses Mal für Apple TV, iPhone und iPad. "Sky" heißt der Titel und soll mit nur einer Hand auf der Siri-Fernbedienung des Apple TV steuerbar sein.

19:47 Uhr

Bei iTunes gibt es passend dazu nun auch Filme in 4K. Die sollen zum gleichen Preis erhältlich sein wie HD-Filme. Ein besonderes Goodie: Bereits gekaufte HD-Filme werden kostenlos auf die 4K-Version upgegradet.

19:43 Uhr

Nun wird das neue Apple TV vorgestellt. Es kann jetzt 4K und HDR.

19:38 Uhr

Die neue Apple Watch gibt es ab dem 22. September. Sie soll mit Mobilfunk-Funktion 399 US-Dollar kosten. Was sie hierzulande kostet, ist noch nicht bekannt.

19:35 Uhr

Um zu zeigen, wie toll die Telefoniefunktion der neuen Apple Watch ist, telefoniert Jeff Williams live mit seiner Tochter, die ebenfalls eine neue Apple Watch trägt und gerade mitten auf einem See paddelt.

19:33 Uhr

Trotz der neuen Dual-Core-CPU und Mobilfunkchip wird die Apple Watch Series 3 genauso groß sein wie das Vorgängermodell. Das geht auch, weil lediglich eine winzige eSIM verbaut ist.

19:30 Uhr

Auf der neuen Apple Watch könenn auch Anrufe entgegengenommen werden. Die Nummer entspricht der des iPhones. Außerdem unterstützt die Apple Watch Siri und direktes Musikstreaming auf die AirPods.

19:29 Uhr

Die Apple Watch Series 3 wird - wie erwartet - einen eingebauten Mobilfunkchip besitzen. Man muss also das iPhone nicht mehr überall mit hin nehmen.

19:28 Uhr

Und eine neue Generation der Apple Watch gibt es auch. Diese wird nun vorgestellt.

19:27 Uhr

Watch OS 4 wird am 19. September veröffentlicht.

19:24 Uhr

Jeff Williams, Apples Chief Operating Officer, stellt neue Funktionen von WatchOS vor: Die Apple Watch unterscheidet jetzt verschiedene Pulsarten, zeigt den Puls direkt auf dem Bildschirm an und informiert ihre Träger, wenn der Puls trotz fehlender Aktivität zu hoch ist. Auch die Regelmäßigkeit des Herzschlags wird geprüft.

19:21 Uhr

Die Apple Watch ist laut Cook mittlerweile die Nr. 1 unter den Armbanduhren weltweit. Die Kundenzufriedenheit liege bei 97 Prozent. Um das zu beweisen, werden jetzt Videos von glücklichen Apple-Watch-Besitzern eingespielt, die erzählen, wie die Armbanduhr ihr Leben verändert hat.

19:19 Uhr

Das erst Produkt, um das es heute Abend geht, ist die Apple Watch.

19:14 Uhr

Angela Ahrendts ist auf der Bühne, um über das Thema "Retail" zu sprechen. Sie lobt die Teams in den Apple Stores und stellt ein neues Store-Konzept vor, dass die Apple-Läden offener und zu einem Platz des gemeinsamen arbeitens machen soll.

19:10 Uhr

Apple-Chef Tim Cook stellt den Apple Park vor. Dabei legt er vor allem großen Wert auf den Umweltschutz. Außerdem weist er auf das Visitors Center hin, das in den nächsten Monaten eröffnet werden und ein "großartiges AR-Erlebnis" bieten soll.

19:07 Uhr

"Wir sind heute hier, um über ein paar unglaubliche Produkte zu reden", sagt Cook. Doch zunächst gehen seine Gedanken zu allen Menschen, die von den Naturkatastrophen der vergangenen Tage betroffen waren.

19:04 Uhr

Tim Cook zollt Steve Jobs seinen Respekt. Vor Cooks Auftritt war eine Aufnahme von Jobs zu hören. "Es ist nur passend, dass Steve das Theater eröffnet", so Cook.

19:03 Uhr

Tim Cook betritt unter Applaus die Bühne.

19:01 Uhr

Mittlerweile ist der Stream im Zuschauerraum angekommen und wir blicken gespannt auf die Bühne. Auf dieser ist aktuell jedoch nur die Schrift "Welcome to the Steve Jobs Theater" zu sehen.

18:57 Uhr

Es geht los! Ein Video zeigt das neue Steve Jobs Theater von außen.

18:50 Uhr

Noch 10 Minuten bis zum Beginn des Apple Events. Der offizielle Stream zeigt bislang zwar nur das Vorschaubild, allerdings hat Apple wie gewohnt schon mal die Musik angeschaltet, um den Zuschauern die Wartezeit zu verkürzen.

18:45 Uhr

In den letzten Jahren standen die neuen iPhones, die bei der Keynote präsentiert wurden, normalerweise ab dem Freitag der Folgewoche in den Läden. Ob das beim iPhone X jedoch auch so sein wird, ist fraglich, denn im Vorfeld hatten immer wieder Gerüchte um Produktionsschwierigkeiten und einen deutlich späteren Verkaufsstart die Runde gemacht.

18:39 Uhr

In der Vergangenheit hatte Tim Cook immer wieder betont, wie wichtig Technologien für Augmented Reality in Zukunft sein werden. Werden wir daher heute neue AR-Apps für iPhone und iPad oder als völlige Überraschung sogar ein komplettes, neues AR-Gerät sehen?

18:31 Uhr

Apple-Chef Tim Cook ist vor dem großen Event auch schon aufgeregt. "Es ist ein großer Tag", twitterte er vorab.

It's a big day at Apple! We are honored and thrilled to host our first keynote at the Steve Jobs Theater this morning. pic.twitter.com/gyiqPJB46y - Tim Cook (@tim_cook) 12. September 2017

18:22 Uhr

Gleich geht's für die anwesenden Pressevertreter los, sie dürfen ihre Plätze im neu gebauten "Steve Jobs Theater" einnehmen. Dort soll Platz für 1.000 Journalisten sein.

18:15 Uhr

So reagieren Nutzer auf Twitter auf die anstehende Großveranstaltung:

Ich hab Angst vor der #Keynote.



Noch brauch ich kein neues iPhone. Noch. - bananarama (@lehoenie) 12. September 2017

18:03 Uhr

Steve Wozniak, Mit-Gründer von Apple, ist bereits vor Ort.

Ready for the excitement. (@ Steve Jobs Theater in Cupertino, CA) https://t.co/lT1xDVeyQ4 - Steve Wozniak (@stevewoz) 12. September 2017

17:48 Uhr

Mit dem iPhone X will Apple den zweiten Platz im Smartphone-Markt zurückerobern. Den musste das Unternehmen nämlich jüngst abgeben - an einen anderen Konkurrenten aus Fernost.

17:18 Uhr

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Apple, der zwar seit 2011 besteht, aber erst im vergangenen Jahr kurz vor der damaligen Keynote verifiziert wurde, herrscht übrigens weiter gähnende Leere. Ob der erste offizielle Tweet wohl im iPhone-Jubiläumsjahr abgesetzt wird?

17:08 Uhr

Sollten sich die Spekulationen bestätigen, dass Apple am Abend nicht nur ein, sondern gleich 3 neue Modelle präsentiert, die in unterschiedlichen Preisklassen spielen, könnte man dem iPhone-Konzern eine clevere Geschäftsstrategie bescheinigen. Dann hätte das Unternehmen nämlich iPhones für jeden Geldbeutel auf dem Markt.

17:03 Uhr

Wenn die Veranstaltung läuft, dürften Anleger einen genauen Blick auf die Entwicklung der Apple-Aktie in New York werfen. Denn üblicherweise lässt sich am Aktienkurs während der Keynote recht gut ablesen, wie Anleger und Analysten Apples Ankündigungen bewerten. Aussagekräftig wird aber dann wohl erst die Entwicklung in den kommenden Wochen sein. Denn die Apple-Aktie ist vor der Keynote bereits heiß gelaufen, möglicherweise nehmen nach der Veranstaltung viele Anleger Gewinne mit.

Aktuell ist an der US-Techbörse NASDAQ bei Apple-Titeln ein leichtes Minus zu sehen.

16:04 Uhr

Ein bekannter Apple-Analyst hat sich übrigens überlegt, wie Apple seine Kunden überzeugen könnte, auch bei einem vierstelligen Einstiegspreis zuzuschlagen und auf das neue iPhone umzusteigen. Sein Vorschlag: "Freebies".

15:32 Uhr

In den vergangenen Wochen machten bereits diverse Gerüchte und Spekulationen um das erhoffte neue Super-iPhone die Runde. Insbesondere der Preis wurde dabei heiß diskutiert. Dem Vernehmen nach dürfte Apple mit dem Gerät neue Maßstäbe setzen, auch beim Verkaufspreis, der wohl bei über 1.000 Dollar liegen wird. Schuld daran soll übrigens ausgerechnet Apples größter Konkurrent Samsung sein.

15:03 Uhr

Auf Twitter wird über den Deutschland-Start von Apple Pay spekuliert.

#Apple hat Vertreter deutscher Banken zu Event am 12.09.17 eingeladen. Wohl nicht ohne Grund. #ApplePay 🇩🇪 #iPhone8 - Ehssan Khazaeli  (@EhssanKhazaeli) 11. September 2017

Siri selbst hatte die Information zuvor geleakt:

14:41 Uhr

Hat eine versehentlich live gegangene Webseite ein mögliches neues Apple-Produkt enthüllt, das bislang keiner auf dem Schirm hatte? Das Blog "9to5Mac" berichtet, dass der Kreditkartenherausgeber Discover Informationen über eine Cashback-Promotion veröffentlicht hat. Ausgeschlossen von der Aktion sind der Website zufolge das iPhone 8, das iPhone 8+, das iPhone X Edition, der Apple TV, die Apple Watch Series 3 sowie der iPod touch (7th Generation). Mit einem neuen iPod haben Experten im Vorfeld nicht gerechnet.

Unklar ist, ob der Kreditkartenbetreiber hier nur Platzhalterprodukte eingesetzt hat. Schließlich soll das neue iPhone dem Vernehmen nach "iPhone X", nicht aber "iPhone X Edition" heißen.

14:04 Uhr

Hier wird die Veranstaltung heute Abend stattfinden: Auf Apples neuem Spaceship-Campus im neu gebauten "Steve Jobs Theater".



Uladzik Kryhin / Shutterstock.com Uladzik Kryhin / Shutterstock.com

13:27 Uhr:

Der Apple-Store ist offline. Das ist gängige Praxis vor jeder Keynote, da Apple im Hintergrund bereits die neuen Produkte in den Online-Shop einpflegt.

13:12 Uhr:

Neben vielleicht gleich drei neuen iPhone-Modellen wird Apple wohl auch Neuigkeiten zur Apple Watch präsentieren, bei der man sich endlich die Ausstattung mit einem LTE-Modul erhofft. Auch beim Apple TV dürfte das Unternehmen nachlegen - eine 4K-Auflösung wäre hier wünschenswert.

12:26 Uhr

Worauf können sich Apple-Fans freuen? Die Keynote wird ganz im Zeichen des neuen iPhone stehen. Vor wenigen Tagen sorgte ein Leak für Aufregung: Möglicherweise wir das Unternehmen aus Cupertino heute Abend nicht nur ein, sondern sogar drei neue iPhones vorstellen

11:45 Uhr:



Unsere finanzen.net Redaktion begleitet heute Abend ab 18:30 Uhr wie gewohnt live die Präsentation der neuesten Produkte von Apple. Spekulationen zufolge wird Fans und Anleger eine Show der Superlative erwarten - immerhin feiert das Flaggschiff von Apple, das iPhone, 2017 seinen zehnten Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums erwarten Fans mindestens ein neues Highend-Gerät.

Ob der IT-Riese aus Cupertino die Erwartungen enttäuscht, erfüllen oder gar schlagen kann und wie die Apple-Aktie auf das Event reagieren wird, das erstmals im "Steve Jobs Theater" stattfindet, erfahren Sie hier im finanzen.net Live-Ticker zur Apple Keynote.



