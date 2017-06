Apple legt Fokus auf autonomes Fahren

Bangalore (Reuters) - Apple konzentriert sich Konzernchef Tim Cook zufolge auf die Entwicklung von Technologie für selbst fahrende Autos.

Der Fokus des Unternehmens liege auf autonomen Systemen, zu denen eigenständig fahrende Fahrzeuge zählten, sagte Cook erstmals in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit Bloomberg TV. Es handle sich um eine Kerntechnologie, die Apple für sehr wichtig halte. Das Interview wurde der Agentur zufolge am 5. Juni geführt.

Apple ist in den Wettlauf um die Entwicklung autonom fahrender Autos vergleichsweise spät eingestiegen. Im April erhielt der für seine iPhones, iPads und iPods bekannte Konzern in Kalifornien die Erlaubnis für Tests. Zuvor hatten in den USA bereits zahlreiche Unternehmen wie Google, Ford, Volkswagen und Daimler entsprechende Zulassungen bekommen.