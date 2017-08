Apple schüttet Dividende aus

Der Technologiekonzern Apple (ISIN: US0378331005, NASDAQ: AAPL) wird am Donnerstag eine Quartalsdividende von 0,63 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausbezahlen (Record day war der 14. August 2017). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 2,52 US-Dollar ausgeschüttet.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 160,86 US-Dollar (Stand: 16. August 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,57 Prozent. Im Mai 2017 teigerte Apple die Dividende das fünfte Jahr in Folge.

Das im Dow-Jones-Index gelistete Unternehmen erwirtschaftete im dritten Quartal 2017 einen Ertrag in Höhe von 8,72 Mrd. US-Dollar bzw. 1,67 US-Dollar je Aktie (Vorjahr: 7,8 Mrd. US-Dollar bzw. 1,42 US-Dollar). Der Umsatz lag bei 45,4 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 42,4 Mrd. US-Dollar). Für das aktuelle Quartal rechnet Apple mit einem Umsatz zwischen 49 und 52 Mrd. US-Dollar. Die Marge soll zwischen 37,5 und 38 Prozent liegen. Die Kalifornier werden voraussichtlich im September das neue iPhone 8 offiziell vorstellen.

Die Apple-Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn mit 38,71 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 830,90 Mrd. US-Dollar. Damit ist Apple an der Börse das wertvollste Unternehmen der Welt.

Redaktion MyDividends.de