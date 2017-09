Applied Materials schüttet Dividende aus

Der amerikanische Halbleiterkonzern Applied Materials (ISIN: US0382221051, NYSE: AMAT) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 10 US-Cents je Aktie. Im März 2013 gab das Unternehmen eine Dividendenanhebung um 11 Prozent auf den derzeitigen Betrag bekannt. Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 0,40 US-Dollar ausgeschüttet.

Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 45,22 US-Dollar (Stand: 7. September 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,88 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 14. Dezember 2017 (Record date: 24. November 2017).

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017 lag der Umsatz bei 3,55 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,45 Mrd. US-Dollar). Der Nettogewinn betrug 824 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 320 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Der Konzern aus Santa Clara in Kalifornien gilt weltweit als einer der größten Hersteller und Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Halbleiterindustrie und wurde 1967 gegründet. In Deutschland gibt es Standorte in Dresden und Alzenau.

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 40,13 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 48,50 Mrd. US-Dollar (Stand: 7. September 2017).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de