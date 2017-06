Arbeitgeber gegen SPD-Rentenkonzept - Gewerkschaften dafür

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Während die Gewerkschaften Zustimmung zu den SPD-Rentenplänen signalisieren, stellt sich die Wirtschaft dagegen. "Der Rentenplan der SPD ist kein neuer Generationenvertrag, sondern eine schlechte Nachricht für alle jungen Menschen", klagte der Chef des Arbeitgeberverbandes BDA, Steffen Kampeter.

Das SPD-Konzept nannte er kurzsichtig, da die Finanzierung ab 2030 völlig unklar sei. "Der Plan endet dort, wo die Herausforderungen erst beginnen", sagte Kampeter.

Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte am Mittwoch den Wählern höhere Renten versprochen. So soll das Rentenniveau auf dem heutigen Stand von 48 Prozent festgeschrieben werden. Wegen der Alterung der Gewerkschaft müsste es eigentlich sinken. Im Jahr 2030 würde es nach Berechnungen von Rentenexperten auf 43 Prozent sinken.

Höhere Renten kosten mehr Geld, das einerseits durch steigende Rentenbeiträge und andererseits durch größere Zuschüsse aus der Steuerkasse zusammenkommen soll. Die Beiträge sollen aber nach den Vorstellungen der Sozialdemokraten bei 22 Prozent gedeckelt werden, die heute bei 18,7 Prozent liegen. Ab 2028 ist nach der Rechnung der Genossen aber ein weiterer Steuerzuschuss von rund 15 Milliarden Euro für die Alterssicherung nötig. Bis 2030 wächst er auf 19,2 Milliarden.

Unterstützung bekam Schulz aus dem Arbeitnehmerlager. "Schon mit der sofortigen Stabilisierung des Niveaus wird die Leistungsfähigkeit der Rente wieder in den Mittelpunkt gestellt. Das ist dringend notwendig", sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann. Er verlangte das Rentenniveau in einem zweiten Schritt wieder auf 50 Prozent anzuheben.

Schulz versprach den Arbeitnehmern außerdem, dass es mit ihm eine Anhebung des Rentenalters auf 70 Jahre nicht geben werde. "Schon heute erreichen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht gesund und sozialversichert das Alter 65, geschweige denn 67", stärkte ihm Hoffmann den Rücken.

Das Rentenkonzept sieht auch eine Solidarrente vor. Wer jahrzehntelang zu geringen Löhnen gearbeitet hat und nur wenig in die Rentenkassen einzahlen konnte, der soll nach dem Willen der Genossen mehr bekommen als die staatliche Grundsicherung im Alter. Konkret hat die SPD eine Solidarrente ins Auge gefasst, die den Rentnern einen Aufschlag von 10 Prozent auf das Niveau der Grundsicherung bringen soll. Darüber hinaus plant die SPD, die 3 Millionen Selbstständigen ohne Rentenansprüche in die gesetzliche Rentenkasse aufzunehmen.

