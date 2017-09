Merkel in ARD-Umfrage als Gewinnerin des Duells gesehen

Berlin (Reuters) - Kanzlerin Angela Merkel hat einer Umfrage zufolge das TV-Duell mit Herausforderer Martin Schulz gewonnen.

55 Prozent der befragten Zuschauer fanden demnach die Kanzlerin insgesamt überzeugender, 35 Prozent den SPD-Chef, ergab eine ARD-Erhebung unmittelbar nach dem Duell am Sonntag. In den meisten Feldern lag Merkel demnach vorn: So hielten 44 Prozent ihre Argumente für besser als die von Schulz. Den SPD-Politiker sahen hier 38 Prozent in Führung.

Schulz wurde dagegen als angriffslustiger wahrgenommen. Auch bei der Frage der Bürgernähe lag er vorn: 55 Prozent billigten dies Schulz zu, 24 Prozent Merkel. Die Kanzlerin wiederum wurde in der Befragung von 64 Prozent als kompetenter wahrgenommen. 20 Prozent sahen hier Schulz vorn.