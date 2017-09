Armin Laschet rät bei Auto-Kauf weiterhin zum Diesel

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) rät trotz der Diskussion um die Technologie bei einem Auto-Neukauf noch zum Diesel. "Die moderne Dieseltechnologie ist eigentlich ökologisch das Beste, was man derzeit hat", sagte er in einem Interview des WDR-Magazins "Westpol" (Sonntag, 19.30 Uhr, WDR). Der CO2-Ausstoß sei geringer, argumentierte er. Und es gebe auch geringere Stickoxide, "als bei den alten Dieseln, über die wir im Moment so viel diskutieren."

In vielen deutschen Kommunen ist die Luft stark mit gesundheitsschädlichem Stickoxid (NOx) aus Diesel-Auspuffen belastet. Deutschland hat deswegen schon Ärger mit der EU. Autofahrern könnten gerichtlich erzwungene Fahrverbote in Städten drohen - wenn Grenzwerte anders nicht einzuhalten sind./idt/DP/he