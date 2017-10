Salzgitter-Aktie gefragt: Salzgitter erhöht erneut Prognose - Anteil an Aurubis wird reduziert

Da dies zu einem positiven finanziellen Einmaleffekt führt und die Geschäfte gut laufen erhöhte der im MDAX notierte Konzern erneut seine Prognose. Beim Gewinn vor Steuern werde jetzt ein Wert zwischen 175 Millionen und 225 Millionen Euro gerechnet, teilte das Unternehmen am Dienstag in Salzgitter mit.

Die Spanne für die Ergebnisprognose wurde damit um weitere 25 Millionen Euro erhöht. Das Unternehmen hatte erst im Juli die Gewinnprognose um ebenfalls 25 Millionen Euro angehoben. An der Börse kam die Nachricht gut an. Die Salzgitter-Aktie stieg wenige Minuten nach Bekanntgabe um bis zu fünf Prozent auf den höchsten Stand seit mehreren Jahren an. Auch die Aurubis-Aktie dreht mit einbem Plus von mehr als 2,5 Prozent auf.

