Auch in München vor Champions-League-Spiel erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

MÜNCHEN (AFP)--Die Polizei in München hat nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund die Sicherheitsvorkehrungen für das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Real Madrid erhöht. Als eine der Konsequenzen sei die Zahl der bei dem Spiel eingesetzten Polizisten von 370 auf momentan 450 Polizisten erhöht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Außerdem seien die Busse, mit denen die beiden Mannschaften zum Stadion für das Spiel am Mittwochabend transportiert werden sollen, noch mehr in das Sicherheitskonzept integriert worden als zuvor. Die Münchner Polizei hob hervor, dass es "keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung weder der beiden Mannschaften noch der Fans" in München gebe. Auf den Wegen zum Stadion und im Stadion gebe es durchgehend "einen sehr, sehr hohen Sicherheitsstandard".

Die Ermittler stimmten sich aber eng mit der Dortmunder Polizei und weiteren Sicherheitsbehörden ab. Kurz vor dem Champions-League-Spiel der Dortmunder gegen den AS Monaco waren am Dienstagabend drei Sprengsätze in der Nähe des BVB-Mannschaftsbusses explodiert, als dieser vom Hotel im Dortmunder Stadtteil Höchsten zum Stadion losfuhr. Dabei wurden der Innenverteidiger Marc Bartra und ein Polizist verletzt.

