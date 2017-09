Auch Trittin und Kretschmann verhandeln Jamaika-Koalition

Berlin (Reuters) - Bei den Grünen wird neben Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann auch der Parteilinke Jürgen Tritten die Bedingungen für eine mögliche Jamaika-Koaliton mit Union und FDP verhandeln.

In Parteikreisen hieß es am Dienstag, insgesamt solle das Verhandlungsteam 14 Mitglieder umfassen. Der Vorschlag, der am Samstag noch von einem kleinen Parteitag gebilligt werden müsse, sehe neben den Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt auch den Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter und Parteichefin Simone Peter vor. Zudem sollten Wahlkampfmanager Michael Kellner sowie Fraktionsgeschäftsführerin Britta Haßelmann ebenso wie der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck und Ex-Parteichefin Claudia Roth zum Team gehören.

Die Frage der Zusammensetzung des Verhandlungsteams ist heikel, denn die Skepsis im linken Parteiflügel über ein Bündnis mit Union und FDP ist größer als bei den Realos, zu denen Özdemir und Göring-Eckardt zählen. Schon vor der Wahl hatte es Auseinandersetzungen über die Unterhändler gegeben. Zu den weiteren Mitgliedern der Verhandlungsgruppe gehören den Angaben nach die Bundestagsabgeordneten Katja Dörner, Agnieszka Brugger, Annalena Baerbock und der Europa-Politiker Reinhard Bütikofer.