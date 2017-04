Audi erweitert Q-Modellpalette um zwei Fahrzeuge

FRANKFURT (Dow Jones)--Audi erweitert seine Flotte geländegängiger Fahrzeuge um zwei Modelle. Ab 2018 werde der Q8 im slowakischen VW-Werk Bratislava gefertigt, teilte die VW-Tochter mit. Ein Jahr später solle im ungarischen Werk GyQr die Produktion des Audi Q4 beginnen.

Audi bezeichnet den Q8 als Premium-SUV im Coupé-Stil und den Q4 als Compact Utility Vehicle. Am Standort Bratislava produziert der VW-Konzern Pkw von fünf VW-Marken. Unter anderem laufen hier die SUVs Audi Q7, VW Touareg und Porsche Cayenne vom Band.

Am Standort GyQr produziert Audi bisher vor allem Motoren und die Modelle TT und A3. Audi Hungaria soll ab 2018 außerdem die Produktion des Kompakt-SUV Audi Q3 übernehmen, der bisher im spanischen Martorell hergestellt wird.

