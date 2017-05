Für die Aktien des Elektrobauers Tesla geht es im Dienstagshandel an der Wall Street kräftig nach oben. Die Papiere verteuern sich im späten Nachmittagshandel um mehr als vier Prozent bis auf knapp 322 US-Dollar.

Gerüchte um Apple-Interesse

Anleger kaufen sich in das Papier ein, nachdem am Markt erneut Gerüchte aufgekommen waren, dass der US-Technologieriese Apple eine Übernahme des Elektroauto -Unternehmens von Firmenchef Elon Musk in Erwägung ziehe. Apple hat rund 250 Milliarden Dollar in seiner Kriegskasse - in Großteil des Geldes liegt allerdings im Ausland. Tesla wird aktuell mit mehr als 50 Milliarden Dollar bewertet.

Verschiedene Übernahmevarianten durchgespielt

In den vergangenen Monaten wurden verschiedene Top-Konzerne als mögliche Übernahmekandidaten für den iPhone-Hersteller gehandelt. Neben Tesla spekulierten Anleger auch darauf, dass der Konzern aus Cupertino Interesse am Entertainment-Riesen Walt Disney haben könnte. Der mögliche Kauf von Apple hat Anleger allerdings seit jeher am meisten elektrisiert. Beide Unternehmen würden sich sinnvoll ergänzen. Apple könnte mit der Übernahme einer Automobilplattform mit seinen Apple Car-Plänen einen großen Schritt voran kommen. Tesla hätte daneben einen liquiden Partner an seiner Seite, der für ein solides Finanzfundament sorgen könnte.

Tesla-Chef Elon Musk hatte die Marktgerüchte in der Vergangenheit stets zurückgewiesen.



Redaktion finanzen.net

