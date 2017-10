AUKTION/Bundesanleihe trifft auf solide Nachfrage

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Mittwoch die im Juli 2017 aufgelegte und mit 0,50 Prozent verzinste Bundesanleihe mit Laufzeit 2027 zum vierten Mal aufgestockt. Dabei teilte die Deutsche Finanzagentur Schuldpapiere im Volumen von 2,414 Milliarden Euro zu. Titel im Umfang von 586 Millionen Euro gingen zu Marktpflegezwecken in den Eigenbestand des Bundes, so dass sich das avisierte Platzierungsvolumen von 3 Milliarden Euro einstellte. Es ergab sich eine rechnerische Durchschnittsrendite von 0,44 Prozent nach 0,39 Prozent bei der vorherigen Emission im September. Durchschnittspreis und das kleinste akzeptierte Mindestgebot waren identisch.

Im Handel ist von einer soliden Nachfrage die Rede. DZ-Bank-Analyst Hendrik Lodde hatte vor der Transaktion mit einer guten Aufnahme gerechnet und dabei auf die September-Aufstockung verwiesen. Damals hatte die Zeichnungsquote 1,6 betragen, dieser Wert wurde nun erneut erreicht. Die höhere Durchschnittsrendite entspricht der Entwicklung am Sekundärmarkt.

Nachfolgend die Details der Versteigerung (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorangegangene Auktion vom 13. September 2017):

===

Emission 0,50%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 2027

Volumen 3 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,753 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 2,414 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,6 (1,6)

Durchschnittsrend. 0,44 (0,39)%

Durchschnittskurs 100,53 (101,06)

Mindestkurs 100,53 (101,03)

Valutierung 6. Oktober 2017

===

