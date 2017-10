Ausblick: Allegiance Bancshares gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Allegiance Bancshares stellt am 24.10.2017 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Allegiance Bancshares im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,478 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,420 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 28,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,88 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,65 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 111,9 Millionen USD, gegenüber 97,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net