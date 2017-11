Ausblick: Anworth Mortgage Asset stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Anworth Mortgage Asset lässt sich am 02.11.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Anworth Mortgage Asset die Bilanz zum am 30.09.2017 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,120 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 14,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 16,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 19,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,530 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,680 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 69,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 70,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net