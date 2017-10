Ausblick: Cleveland-Cliffs präsentiert Quartalsergebnisse

Cleveland-Cliffs präsentiert in der am 20.10.2017 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2017 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,350 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cleveland-Cliffs -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cleveland-Cliffs in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 662,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 553,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,990 USD, gegenüber 0,970 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 2,41 Millarden USD im Vergleich zu 2,11 Millarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net