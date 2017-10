Ausblick: Com Hem stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Com Hem wird am 17.10.2017 das Zahlenwerk zum am 30.09.2017 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,738 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,560 SEK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Com Hem in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Millarden SEK im Vergleich zu 1,31 Millarden SEK im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,73 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,71 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 7,17 Millarden SEK, gegenüber 5,67 Millarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net