AUSBLICK/Continental mit gutem Jahresauftakt

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental ist weiter auf Kurs und hat im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch Gewinn deutlich zugelegt. Wie hoch die Zuwächse konkret ausfallen, wird der Automobilzulieferer am Freitag kurz vor Beginn der Hauptversammlung mitteilen. Angesichts des guten Geschäfts in der Autobranche, diverse Hersteller haben vorab über überraschend gute Geschäftszahlen berichtet, gehen Investoren davon aus, dass der Hannoveraner DAX-Konzern seine Jahresprognose bestätigt.

Auf die folgenden Aspekte sollten Anleger bei Vorlage der Eckzahlen achten:

PROGNOSE: Trotz eines guten Jahresauftakts und wohl geringeren Gegenwinds von der Rohstoffseite dürfte Conti den Ausblick für das laufende Jahr bestätigen. Der Umsatz soll 2017 auf mehr als 43 Milliarden nach 40,5 Milliarden Euro im Vorjahr steigen. Die bereinigte operative Marge dürfte der Konzern weiter bei über 10,5 Prozent sehen. Die Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass Conti die Margenprognose bekräftigt, obwohl die Konsenserwartung bereits bei 11 Prozent liege. Die DZ-Bank bezeichnet den Ausblick als "zunehmend konservativ" und verweist auf den in den letzten Wochen deutlich rückläufigen Kautschukpreis. ROHSTOFFKOSTEN: Maßgeblich für die Preise im wichtigen Reifengeschäft sind vor allem die Aufwendungen für Kautschuk. Im vergangenen Jahr hatte Conti noch Rückenwind von der Rohstoffseite. Wegen deutlich höherer Kautschukpreise zum Jahreswechsel und in den ersten Wochen wurden die Belastungen für 2017 auf rund 500 Millionen Euro beziffert. Entsprechend ist Conti vielen Wettbewerbern gefolgt und hat Preiserhöhungen für Reifen auf den Weg gebracht. Sollte der Kautschukpreis weiter fallen, entspannt sich die Lage und könnte womöglich - weitere - Spielräume bei der Prognose eröffnen. POWERTRAIN: Conti hält an dem Geschäft für Komponenten und Systeme für Fahrzeugantriebe fest, richtet es aber auf den Zukunftstrend E-Mobilität aus. Zur Diskussion für den Bereich stand auch ein Verkauf oder ein Gemeinschaftsunternehmen. Analysten lobten zwar bei Bekanntgabe der neuen Strategie für den Geschäftsbereich am Dienstag die starke Prognose 2017 für Powertrain, erhoffen sich am Freitag aber auch weitere Details für das künftige Geschäft. KONKURRENZ: Angesichts der sich schnell wandelnden Branche und des enormen Wettbewerbsdrucks stehen weitere Partnerschaften oder auch Zukäufe im Fokus. Anfang des Jahres hatte Conti die Kooperation mit Nexteer bei elektronischen Lenk- und Bremssystemen für automatisiertes Fahren angekündigt. Dass die Konkurrenz nicht schläft, zeigt der Deal von Bosch mit Daimler im Bereich selbstfahrende Autos. Conti muss zeigen, dass sie keine Scheu vor Zukäufen hat und dafür auch mal tiefer in die Tasche greifen, sofern sich Chancen eröffnen. Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum ersten Quartal und Gesamtjahr 2017:

=== . PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 10.539 +7% 6 9.851 EBIT bereinigt 1.143 +4% 4 1.095 EBIT 1.043 +0% 1 1.041 Ergebnis vor Steuern 1.094 +9% 2 1.007 Ergebnis nach Steuern/Dritten 800 +9% 2 734 Ergebnis je Aktie unverwässert 3,82 +4% 5 3,67

. PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 43.440 +7% 21 40.550 EBIT bereinigt 4.909 +13% 10 4.341 EBIT 4.757 +16% 7 4.096 Ergebnis vor Steuern 4.565 +15% 17 3.979 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.175 +13% 14 2.803 Ergebnis je Aktie unverwässert 16,14 +15% 26 14,01 Dividende je Aktie 4,77 +12% 22 4,25

=== -alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie

-Bilanzierung nach IFRS

-Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von Factset

-ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

-das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

-alle Angaben ohne Gewähr

