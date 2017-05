AUSBLICK/Deutsche Arbeitslosenquote sinkt im Mai auf Rekordtief

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die ohnehin gute Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt dürfte sich im Mai weiter verbessert haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 14.500 gesunken ist, was die Arbeitslosenquote auf ein neues Rekordtief von 5,7 (Vormonat: 5,8) Prozent sinken lassen würde. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) wird die Daten am Mittwoch um 9.55 Uhr veröffentlichen.

Die Lage am deutschen Arbeitsmarkt ist seit Längerem von einer steigenden Beschäftigung und sinkenden Arbeitslosenzahlen geprägt. Vorlaufende Arbeitsmarktindikatoren deuten darauf hin, dass dies vorerst so bleiben wird. Nach Angaben der BA ist die Arbeitskräftenachfrage im Mai auf einem hohen Niveau geblieben.

BA-X-Stellenindex signalisiert anhaltend hohe Arbeitskräftenachfrage Der von ihr erhobene BA-X-Stellenindex blieb auf dem Vormonatsniveau von 231 Punkten. Laut BA zeigen die Daten, dass der Bedarf an neuen Mitarbeitern in nahezu allen Branchen kräftig ist. "In knapp vier Fünfteln der Wirtschaftsabteilungen ist die Kräftenachfrage höher als vor einem Jahr", berichtet die BA.

In der zunehmenden Arbeitskräftenachfrage spiegelt sich laut BA nicht nur die robuste Konjunktur, sondern auch der zunehmende fluktuationsbedingte Ersatzbedarf der Betriebe wider. Bei guter Arbeitsmarktlage neigten Beschäftigte eher dazu, das Unternehmen zu wechseln.

IAB sieht strukturelle Beschäftigungszuwächse im Dienstleistungssektor Auch das der BA zugeordnete Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sieht in den anhaltenden Beschäftigungszuwächsen nicht alleine ein Anzeichen der guten Konjunktur. "Das starke Wirtschaftswachstum gibt einen zusätzlichen Schub, aber die Rekordentwicklung der Beschäftigung ist nicht in erster Linie durch die Konjunktur zu erklären", analysierte das IAB in dieser Woche.

Entscheidend sei vielmehr, dass sich der stabile Aufwärtstrend vor allem im Dienstleistungssektor fortsetze und das Angebot an Arbeitskräften durch Zuwanderung steige.

Auch das Ifo-Institut kommt im Ergebnis einer aktuellen Umfrage zu der Erkenntnis, dass die Einstellungsbereitschaft der deutschen Firmen hoch bleibt. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank im Mai zwar auf 110,8 (Vormonat: 111,4), doch wolle eine Mehrheit der Unternehmen zusätzliches Personal einstellen, so die Konjunkturforscher.

