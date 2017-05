AUSBLICK/Deutsche Post dürfte Gesamtjahresprognose bekräftigen

Von Florian Faust

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post dürfte am Donnerstag bei Vorlage ihrer Erstquartalszahlen die Unternehmensprognose bestätigen. Der Vorstandsvorsitzende Frank Appel hatte diese auf der Ende April abgehaltenen Hauptversammlung gerade erst bekräftigt. So soll der operative Gewinn auf EBIT-Basis im laufenden Geschäftsjahr auf rund 3,75 Milliarden Euro von zuletzt 3,5 Milliarden im vergangenen Jahr wachsen. Das mittelfristige Ziel des Unternehmens, das EBIT im Zeitraum 2013 bis 2020 um durchschnittlich mehr als 8 Prozent jährlich zu steigern, hatte Appel ebenfalls bestätigt. Mit der "Strategie 2020" hat der Konzern alle Geschäftsbereiche darauf ausgerichtet, konsequent Wachstumschancen zu erschließen, insbesondere durch die anhaltende positive Dynamik im Online-Handel.

Da die Zielsetzung für das Konzernbetriebsergebnis 2017 nicht zur Disposition stehen dürfte, dürfte im abgelaufenen Auftaktquartal alles glatt gelaufen sein. Böse Überraschungen erwarten Analysten daher nicht. Die meisten internen Baustellen hat die Post bereits abgearbeitet. Die bekannten Trends wie der boomende Paketversand durch den steigenden Online-Handel und damit steigende Umsätze der Sparte PeP dürften bei Vorlage der Geschäftsergebnisse anhalten. Vor einem Jahr hatten die Erlöse der Sparten Fracht und Lieferkette unter negativen Währungseinflüssen gelitten, aber dennoch höhere Betriebsergebnisse verbucht. Den Trend zu höheren operativen Ergebnissen bei leicht sinkenden Erlösen hatte auch das vierte Quartal bei diesen Sparten offenbart.

Analysten gehen davon aus, dass dieses Mal alle vier Segmente in der abgelaufenen Periode mit steigenden Erlösen aufwarten und so zum höheren Konzernumsatz beitragen dürften. Dies gilt auch für den erwarteten Zuwachs des operativen Ergebnisses - mit Ausnahme des Bereichs Lieferkette (Supply Chain), denn hier gehen Analysten von einem sinkenden Betriebsgewinn aus. Trotz eines positiven Einmaleffekts verweisen die Analysten der Deutschen Bank hier auf angefallene Restrukturierungskosten.

Die wichtigste Sparte PeP, in der die Post den Briefverkehr, den Paketversand sowie den Bereich E-Commerce bündelt, und die den höchsten Beitrag zu Konzernumsatz sowie -EBIT liefert, dürfte unter anderem von drei zusätzlichen Arbeitstagen im Auftaktquartal 2017 profitiert haben. Allerdings werden es in den verbleibenden neun Monaten auch sechs weniger werden als im Vorjahr.

Bei der Frachtsparte (Forwarding/Freight) verweist die Deutsche Bank auf die Möglichkeit einer sinkenden Ertragskraft der Seefracht aufgrund gestiegener Transporttarife für Seecontainer. Diese Entwicklung sei bei den Wettbewerbern Kühne + Nagel bzw. Panalpina ebenfalls beobachtet worden. Allerdings seien diese Logistikunternehmen laut Baader Helvea durch steigende Volumina in der Lage gewesen, den Margendruck auszugleichen. Es bleibt daher abzuwarten, ob und ggf. in welchem Ausmaß die Deutsche Post hier Gegenwind gespürt hat. Die Analysten von Baader Helvea rechen zudem damit, dass der gelbe Logistikriese im Expressgeschäft mit besonders eiligen Sendungen trotz des scharfen Wettbewerbs mit Fedex durch deren Übernahme von TNT weiter gewachsen ist.

Letztlich dürften in der ersten Periode auf Konzernebene Umsatz und Betriebsergebnis um rund 5 Prozent zugelegt haben. Das Nettoergebnis je Aktie könnte allerdings von einer höheren Steuerquote belastet worden sein.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN: Die Schlagzeilen der jüngsten Zeit wie der Einstieg ins Geschäft mit E-Mobilität, die Kooperation mit Amazon bei Lebensmitteln oder der Zukauf in Brasilien kamen nach Ende der Periode und dürften daher keinen Niederschlag in der Quartalsbilanz finden. Aber die Post könnte den Geschäftsausweis zum Anlass nehmen, um sich zur Entwicklung der neuen Geschäftsfelder zu äußern. Insbesondere der Verkauf des von der Post in Eigenregie produzierten E-Lieferwagens Streetscooter an Dritte könnte spannende Einblicke gewähren, denn Analysten bescheinigen der Post hier durchaus Marktpotenzial. Vielleicht trennt sich das Unternehmen auch von ihrer 2006 übernommenen Tochter Williams Lea Tag - einem externen Kommunikationsdienstleister, wie dies kürzlich in den Medien kolportiert worden ist.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum ersten Quartal und Gesamtjahr 2017:

=== PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 14.586 +5% 5 13.872 EBIT 912 +5% 5 873 Ergebnis nSt und Dritten 668 +5% 5 639 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,52 -2% 4 0,53 Umsatz Post-eCommerce-Parcel 4.386 +4% 6 4.201 Umsatz Express 3.442 +6% 6 3.251 Umsatz Forwarding/Freight 3.450 +4% 6 3.327 Umsatz Supply Chain 3.458 +2% 6 3.393 EBIT Post-eCommerce-Parcel 456 +11% 6 412 EBIT Express 383 +7% 6 357 EBIT Forwarding/Freight 54 +6% 5 51 EBIT Supply Chain 100 -22% 5 127

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 60.596 +6% 16 57.334 EBIT 3.787 +8% 16 3.491 Ergebnis nSt und Dritten 2.715 +3% 12 2.639 Ergebnis je Aktie unverwässert 2,19 0% 16 2,19 Umsatz Post-eCommerce-Parcel 17.627 +5% 7 16.797 Umsatz Express 14.851 +6% 7 14.030 Umsatz Forwarding/Freight 14.312 +4% 7 13.737 Umsatz Supply Chain 14.348 +3% 7 13.957 EBIT Post-eCommerce-Parcel 1.515 +5% 8 1.443 EBIT Express 1.671 +8% 8 1.548 EBIT Forwarding/Freight 358 +25% 7 287 EBIT Supply Chain 593 +4% 7 572 Dividende je Aktie 1,11 +6% 15 1,05 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis- und Dividende je Aktie in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von Factset

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

