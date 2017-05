AUSBLICK/Deutsches BIP steigt im 1. Quartal um 0,6 Prozent

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland dürfte sich im ersten Quartal 2017 deutlich verstärkt haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte rechnen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent gestiegen ist, nachdem es im vierten Quartal 2016 um 0,4 Prozent zugelegt hatte. Das Statistische Bundesamt (Destatis) wird die Daten am Freitag um 8.00 Uhr veröffentlichen.

Trotz einiger Revisionen sehen die bisher für das erste Quartal veröffentlichten Konjunkturdindikatoren gut aus: Die Industrieproduktion stieg deutlich, nachdem sie im vierten Quartal nur stagniert hatte, die realen Ausfuhren erhöhten sich kräftig, und auch die Investitionen dürften gestiegen sein. Weniger gut entwickelten sich die Einzelhandelsumsätze, was aber kaum geeignet ist, Zweifel an der Stärke des privaten Konsums aufkommen zu lassen. Außerdem gingen die Auftragseingänge zurück - allerdings nach einem sehr starken Vorquartal.

Industrieproduktion steigt um 1,4 Prozent Die Industrie dürfte im ersten Quartal wieder einen Wachstumsbeitrag geleistet haben. Sie stieg zwischen Januar und März um 1,4 Prozent, nachdem sie Ende 2016 nur stagniert hatte. Glaubt man Unternehmensumfragen, ist die Stimmung in der deutschen Industrie geradezu glänzend. Allerdings nehmen Ökonomen diese Indikatoren derzeit nicht mehr so ernst.

Dekabank-Volkswirt Andreas Scheuerle spricht von "Übertreibungen": "Besonders deutlich werden sie beim Blick auf die Produktionszeitreihe und den Einkaufsmanagerindex für die Industrie, der "das mehr als Fünffache des März-Anstiegs der Industrieproduktion von 1,4 Jahresrate hätte erwarten lassen", gibt er zu bedenken.

Die Korrelation zwischen Einkaufsmanagerindex Industrie und Industrieproduktion ist laut Scheuerle auf einem Allzeittief, noch gestörter sei der Zusammenhang bei den Auftragseingängen und Ausfuhren. "Freuen wir uns also über die gute Entwicklung der Konjunktur und lassen uns dennoch nicht von allzu hohen Versprechungen der Frühindikatoren blenden", meint er.

Investitionen könnten gestiegen sein Die Investitionen sind seit längerer Zeit ein Schwachpunkt der Industrie. Unternehmen beschränken sich im Durchschnitt auf Erhaltungsinvestitionen, schrecken aber wegen der vielen Risiken vor Erweiterungsinvestitionen zurück. Für das erste Quartal sind die Vorzeichen gemischt. Auf der einen Seite erhöhten sich die Inlandsumsätze der Hersteller von Investitionsgütern um 1,8 Prozent, auf der anderen sanken die Auftragseingänge dieser Hersteller aus dem Inland um eben diesen Betrag.

Beobachter gehen davon aus, dass der Konsum auch im ersten Quartal 2017 eine Wachstumsstütze gewesen ist. Allerdings sehen die Daten aus dem Einzelhandel, der einen Teil des Konsum ausmacht, nicht so gut aus. Das liegt einerseits an Revisionen, die auf der Einbeziehung eines großen Online-Händlers in die Datenerhebung beruhen. Andererseits fiel das konsumstarke Osterfest in diesem Jahr nicht auf März, sondern auf April.

Außenhandel wohl Wachstumsstütze Gestützt wurde das Wachstum wohl auch vom Außenhandel. Nach Berechnungen der Commerzbank stiegen die preisbereinigten Exporte im ersten Quartal um rund 2 Prozent, der Außenhandelsüberschuss erreichte im März einen neuen Rekordwert.

