Ausblick: Far East Hospitality Trust Stapled Security zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Far East Hospitality Trust Stapled Security lädt am 02.11.2017 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2017 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Far East Hospitality Trust Stapled Security für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,010 SGD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,011 SGD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Far East Hospitality Trust Stapled Security nach der Prognose von 1 Analyst 28,9 Millionen SGD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,0 Millionen SGD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,035 SGD im Vergleich zu 0,043 SGD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 106,0 Millionen SGD, gegenüber 109,1 Millionen SGD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net