AUSBLICK/Heidelbergcement profitiert von Nordamerika und Europa

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Baustoffhersteller HeidelbergCement dürfte im ersten Quartal von besseren Geschäften auf den größten Märkten Nordamerika und Europa profitiert haben. Abgesehen von West- und Südeuropa rechnen Analysten in beiden Märkten mit steigenden Umsatzzahlen für das üblicherweise saisonal schwache Auftaktquartal.

Allerdings warnt die Deutsche Bank in ihrer Analyse vor einer weiter sinkenden Marge in Indonesien. Sie dürfte die zu erwartende Gewinnverbesserung auf dem nordamerikanischen Markt teilweise aufgezehrt haben. In West- und Südeuropa scheine die Preisentwicklung dagegen zu schwach, um über den Ausgleich der gestiegenen Energiekosten hinaus zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung beigetragen zu haben.

Wesentlich sollte das Nordamerika-Geschäft die Quelle für das Gewinnwachstum gewesen sein, heißt es in der Analyse weiter. Zwei starke Auftaktmonate dürften den von Schneestürmen und Regen geprägten März mehr als ausgeglichen haben. In West- und Südeuropa rechnet die Deutsche Bank mit 1,5 Prozent Umsatzrückgang, wobei die Einnahmen in Italien, Deutschland und Frankreich stabil geblieben sein dürften.

Der zweitgrößte Baustoffhersteller der Welt veröffentlicht seine Zahlen am Mittwoch um 7.00 Uhr. Um sie vergleichbar zu machen, rechnet der Konzern in die Vorjahresbilanz die Ergebnisse der im vergangenen Herbst übernommenen Italcementi pro forma mit ein.

Beobachter werden ihren Blick darauf richten, ob die zuletzt unerwartet schnelle Integration von Italcementi weiter gut läuft. Im März hatte der Konzern deshalb sein Synergieziel auf 470 Millionen Euro jährlich angehoben. Für 2017 lautet die Prognose bei Umsatz und operativem Ergebnis auf ein moderates Wachstum, worunter der Konzern einen Anstieg von 5 bis 10 Prozent versteht.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum ersten Quartal 2017:

=== . PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 3.832 +1% 6 3.797 OIBD 416 +6% 6 391 Operatives Ergebnis 119 -4% 3 124 Ergebnis nach Steuern/Dritten -77 -- 2 -72 Ergebnis je Aktie -0,39 -- 2 -0,38 === -Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

-Bilanzierung nach IFRS

-Quellen: Angaben des Unternehmens. Vorjahreszahlen Pro-forma, inklusive Italcementi. Prognosen von Factset.

-ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

-das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

-alle Angaben ohne Gewähr

