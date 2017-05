AUSBLICK/Henkel steigert organisches Wachstum

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel wird am Donnerstag erneut Quartalszahlen vorlegen, die an einigen Stellen Wachstumsraten zeigen wie ein Start-up. Ursächlich dafür ist das Geschäft des US-Waschmittelherstellers Sun Products, den der Konsumgüterkonzern nach der Übernahme nun zum zweiten Mal in der Bilanz zeigt.

Rund ein Drittel mehr Umsatz erwarten Analysten dank Sun allein in der Wasch- und Reinigungsmittelsparte - ein Grund mehr, weshalb das Interesse bei Henkel vor allem den Prozentzahlen des organischen Wachstums gilt. Das sehen Analysten im zweitgrößten Konzernbereich bei 3,6 Prozent, weniger stark als im Vorjahreszeitraum, aber gleichauf mit dem umsatzstärksten Bereich Klebstoffe. Insgesamt dürfte der Konzern den Schätzungen zufolge aus eigener Kraft um 3,3 (2,9) Prozent gewachsen sein.

Auf der Ergebnisseite wird Sun die Marge im Waschmittelgeschäft zwar leicht belasten, für den Konzern insgesamt erwarten die Analysten jedoch eine relativ konstante Marge beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT).

Beobachter werden vor allem darauf achten, wie Henkel mit der Integration von Sun Products vorankommt und welche Sonderbelastungen in diesem Zusammenhang noch anfallen: Rund 90 Millionen Euro standen hier in der Bilanz für 2016.

Die kurz- und mittelfristige Prognose hatte Henkel erst auf der Hauptversammlung vor Monatsfrist bestätigt. Insofern ist hier kaum Neues zu erwarten.

Die mit Blick nach vorn drängendste Frage wird sein, ob Henkel bei seinem Vorhaben vorankommt, den Verpackungsspezialisten Darex zu übernehmen. Vor zwei Monaten hatte Henkel ein verbindliches Übernahmeangebot über 1 Milliarde Dollar ausgesprochen. Bislang ist unklar, ob Henkel sich mit dem Eigentümer GCP Applied Technologies einigen kann.

Nachfolgend von Factset zusammengestellte Analystenprognosen. Henkel veröffentlicht die Zahlen am Donnerstag um 7.30 Uhr:

=== . PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 5.044 +13% 11 4.456 Organisches Wachstum 3,3 -- 4 2,9 EBIT bereinigt 842 +12% 7 751 Ergebnis nach Steuern/Dritten 515 -2% 1 525 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 1,42 +12% 8 1,27 === -Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent

-Bilanzierung nach IFRS

-Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von Factset

-ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

-das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

-alle Angaben ohne Gewähr

