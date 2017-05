AUSBLICK/Ifo-Geschäftsklima steigt im Mai leicht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der vom Münchener Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex dürfte im Mai erneut gestiegen sein, wenn auch nur noch leicht. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten einen Anstieg auf 113,0 (Vormonat: 112,9) Punkte. Ein solches Ergebnis würde die Erwartung stützen, dass sich das deutsche Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal nicht markant abschwächen wird. Das Ifo-Institut wird die Daten am Dienstag um 10.00 Uhr veröffentlichen.

Der Ifo-Index befindet sich nach drei Anstiegen in Folge auf einem Niveau, dass er in der Index-Historie bisher selten erreicht hat: Einmal um die Jahreswende 2006/2007 und einmal zwischen Oktober 2010 und März 2011, nach dem Ende der Großen Rezession. Schaut man sich an, mit welchen Quartalsraten das Bruttoinlandsprodukt (BIP) damals gewachsen ist, kommt man für 2006/2007 auf rund 0,8 Prozent und für 2010/2011 auf 1,3 Prozent.

Selbst stabiler Ifo-Index gäbe Wachstumshoffnung für 2. Quartal Im ersten Quartal, als der Ifo-Index im Durchschnitt allerdings noch deutlich niedriger lag als während der oben genannten Episoden, ist das BIP um 0,6 Prozent gestiegen. Sollte der Ifo-Index im Mai erneut steigen oder auch nur annähernd das Niveau halten, würde das wohl Hoffnungen auf ein mindestens ebenso hohes Wachstum im zweiten Quartal stützen.

Nach Einschätzung der Dekabank wird die Luft für den Ifo-Index "unter dem Gipfel des Allzeithochs" langsam dünn. Gleichwohl erwartet die Bank einen Anstieg auf 113,2 Punkte, ausgelöst vom Rückgang der politischen Risiken im Gefolge der französischen Präsidentschaftswahlen. "Die anstehenden Wahlen in Großbritannien, Österreich und Deutschland scheinen weitgehend kalkulierbar, das sollte positiv sich auf die deutsche Unternehmensstimmung auswirken", kalkuliert die Dekabank.

Rückgang des globalen Einkaufsmanagerindex wirft Schatten voraus Auch Nordeas rechnet mit einem kleinen "Macron-Effekt" und prognostiziert einen Anstieg des Ifo-Index auf 113,4 Punkte. Die Commerzbank (Prognose: 113,0) sieht den Hochpunkt bei den europäischen Stimmungsindikatoren generell für erreicht. Sie verweist - wie auch die Dekabank - auf den Rückgang des Welteinkaufsmanagerindex, dem die europäischen Indikatoren mit Abstand von ein bis zwei Monaten folgen dürften.

Am Dientag bereits um 9.30 Uhr kommen die von IHS Markit erhobenen Einkaufsmanagerindizes (PMI) des verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbes für Deutschland. Volkswirte erwarten hier einen leichten Anstieg des Service- und einen leichten Rückgang des Industrieindex. Beide liegen deutlich über der Wachstumsmarke von 50 Punkten. Um 10.00 Uhr folgt der PMI für den Euroraum.

May 22, 2017

