Ausblick: Insecticides (India) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Insecticides (India) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2017 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2017 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 15,30 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 13,90 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 6,84 Prozent auf 5,00 Millarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Insecticides (India) noch 4,68 Millarden INR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 42,80 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 28,13 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 12,75 Millarden INR, gegenüber 11,07 Millarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net