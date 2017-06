AUSBLICK/Merkel in Argentinien und Mexiko mit Blick auf Mercosur und Nafta

Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem gemeinsamen Markt im südlichen Lateinamerika (Mercosur) sollen möglichst noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Diese überraschende Einschätzung verlautete am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin. Kanzlerin Angela Merkel wird am Mittwochabend nach Argentinien reisen und dort auch über Mercosur sprechen. Argentinien ist neben Uruguay, Brasilien und Paraguay eines der vier Mercosur-Mitglieder. Merkel reist anschließend nach Mexiko weiter. Sie wird von einer zehnköpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet.

Die Verhandlungen zwischen dem Mercosur und der EU begannen in Grundzügen bereits 1999, versandeten zwischenzeitlich und wurden im Mai 2010 wiederbelebt. Dass es bereits in diesem Jahr einen Abschluss der Verhandlungen geben könnte, kommt überraschend. Ein hoher Regierungsbeamter räumte allerdings ein, dass es besonders im Agrarbereich noch wichtige Fragen zu klären gebe. Agrarprodukte wiederum gehören zu den wichtigsten Ausfuhrgütern der Mercosur-Staaten in die Europäische Union.

Immer wieder China Merkel wird am Donnerstag in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires erwartet. Dort soll es zunächst ein Arbeitsfrühstück mit Vertretern deutscher Unternehmen vor Ort geben, wie es in Regierungskreisen hieß. Anschließend sei ein Gespräch der Wirtschaft mit Merkel und dem argentinischen Staatspräsidenten Mauricio Macri geplant.

Aus deutscher Sicht von großem Interesse: Die Modernisierung der argentinischen Infrastruktur. Die deutschen Unternehmen seien da sehr gut aufgestellt, "insofern sind wir daran interessiert, dass die Ausschreibungen fair stattfinden und dass unsere Unternehmen hier zum Zuge kommen", sagte ein ranghoher Diplomat. Ein großer Wettbewerber seien die Chinesen, die insbesondere mit günstigen Finanzierungen locken würden.

"Wenn man einmal drin ist in diesen Märkten, dann ist man auch drin", hieß es in Regierungskreisen. Es sei also besonders wichtig, der erste zu sein. Die Bundesregierung hatte dazu im Oktober vergangenen Jahres verschiedene Maßnahmen verabschiedet, um die Wettbewerbssituation deutscher Unternehmen bei strategischen Großprojekten im Ausland zu stärken und besser gegen die vor allem asiatische Konkurrenz bestehen zu können.

Eine G20-Reise In Mexiko-Stadt stehen am Freitag und Samstag den Kreisen zufolge die duale Ausbildung sowie die deutschen Erfahrungen mit der Industrie 4.0 im Mittelpunkt. In Mexiko wird es auch um das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA zwischen Mexiko, Kanada und den Vereinigten Staaten und dessen Zukunft nach dem Regierungswechsel in den USA gehen. Mexiko ist zudem 2018 Partnerland der Hannover Messe.

In beiden Ländern richtet sich der Blick insbesondere auf den G20-Gipfel in einem Monat in Hamburg. Mexiko und Argentinien sind G20-Staaten, Argentinien hat nach Deutschland die nächste G20-Präsidentschaft inne.

Merkel wird am Sonntag wieder in Berlin zurück erwartet.

