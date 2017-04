AUSBLICK/Niedrige Volatilität macht Deutscher Börse zu schaffen

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der geplatzten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) muss sich die Deutsche Börse wieder aufs weniger spannende Tagesgeschäft konzentrieren. Und da lief es im ersten Quartal nicht ganz rund. An der Eurex sind die Volumina mit Index-Derivaten stark gefallen. Dem stehen aber höhere Umsätze bei Zinsderivaten gegenüber. Zudem spielen den Eschbornern die steigenden Zinsen in den USA in die Hände.

Die Deutsche Börse veröffentlicht die Geschäftszahlen am kommenden Mittwoch, voraussichtlich nach Börsenschluss. Am Donnerstag gibt es eine Analystenkonferenz.

WORAUF DIE ANLEGER ACHTEN SOLLTEN: ERLÖSE: Die sehr niedrige Volatilität an den Finanzmärkten seit Jahresbeginn hatte einen nur geringen Absicherungsbedarf der Anleger zur Folge. Erst mit der Nordkorea-Krise und im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Frankreich sind die Märkte bewegungsanfälliger geworden. Das war zu spät, um noch einen größeren Einfluss auf das Zahlenwerk Deutschen Börse zu nehmen.

Das Volumen mit Index-Derivaten an der Eurex ist im ersten Quartal um 20 Prozent gefallen und das mit Aktien-Derivaten um mehr als 10 Prozent. Auf Xetra gingen die Umsätze immerhin um 5 Prozent zurück. Dem stehen allerdings Volumenzuwächse von fast 30 Prozent bei Zinsderivaten und steigende Erlöse auf der Devisenplattform 360T gegenüber. Insgesamt dürften sich die Nettoerlöse im ersten Quartal wenig verändert zum Vorjahr entwickelt haben.

Grundsätzlich stützend für die Erlöse wirken sich die höheren Zinsen in den USA aus. Wie Warburg Research anmerkt, hält die Deutsche Börse Kundengelder von rund 5 Milliarden Dollar. Jede Erhöhung der US-Leitzinsen um 25 Basispunkte dürfte die Erlöse um 12 Millionen Euro steigern. Bei angenommenen drei Zinserhöhungen 2018 würden die Erlöse im laufenden Jahr um 1,5 Prozent steigen, so Warburg.

BATS-GLOBAL-MARKETS-VERKAUF: Die Deutsche Börse hat bereits mitgeteilt, dass sich der Verkauf der restlichen Anteile an BATS Global Markets mit rund 68 Millionen Euro positiv auf den Konzern-Periodenüberschuss im ersten Quartal auswirken wird. Die BATS-Anteile stammen aus einer Beteiligung der veräußerten US-Tochter ISE an der Direct Edge Holdings, die später mit BATS fusionierte. Warburg rechnet für das erste Quartal mit einem Anstieg des EBIT und Gewinns von 35 Prozent.

STRATEGIE: Nach der gescheiterten Börsenhochzeit mit der LSE wollen die Anleger natürlich wissen, wie es weitergeht. Möglicherweise wird sich das Management dazu während der Telefonkonferenz mit Analysten äußern, im Blick steht aber die Hauptversammlung im Mai. Es steht zu erwarten, dass sich die Deutsche Börse in Zukunft wieder verstärkt auf ihr organisches Wachstumsprofil, die Expansion in Asien und das Restrukturierungsprogramm "Accelerate" konzentrieren wird.

Zugleich dürfte die Deutsche Börse weiter nach möglichen Übernahmezielen Ausschau halten. Größere Fusionsversuche wie mit der LSE sind wohl auf absehbare Zeit vom Tisch. Mitte 2015 erwarben die Eschborner die Devisenplattform 360T. Mit 725 Millionen Euro griff die Deutsche Börse für das Fintech-Unternehmen damals tief in die Tasche. Nach Einschätzung der Citigroup könnte die Deutsche Börse für Übernahmen Mittel von bis zu 2,5 Milliarden Euro freimachen.

Ein Aktienrückkaufprogramm wie es die LSE angekündigt hat, wird es bei der Deutschen Börse vermutlich nicht geben. Börsenchef Carsten Kengeter will lieber investieren. Ob Kengeter dem Unternehmen erhalten bleibt, ist weiter unklar. Sollte die Staatsanwaltschaft wegen Insiderhandels tatsächlich Anklage erheben, gehen Beobachter davon aus, dass Kengeter zurücktreten wird.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum ersten Quartal:

=== PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Nettoerlöse 610 -0,2% 6 611 Operative Kosten k.A. -- -- 316 EBIT 366 +24% 3 296 EBIT bereinigt 327 -2% 5 332 Ergebnis nach Steuern 245 +19% 5 205 Ergebnis je Aktie 1,20 +9% 6 1,10 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis- je Aktie

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens - Vorjahreszahlen sind um ISE-Verkauf bereinigt. Prognosen von Factset

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- k.A. = keine Angaben

- alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2017 23:45 ET (03:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 11 45 PM EDT 04-25-17