Ausblick: Opus Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Opus Bank lässt sich am 23.10.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Opus Bank die Bilanz zum am 30.09.2017 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,302 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Opus Bank ein EPS von -0,071 USD je Aktie vermeldet.

Opus Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,477 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 280,4 Millionen USD, gegenüber 304,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net