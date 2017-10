Ausblick: Restaurant Brands International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GO

DAX schließt unter 13.000 Punkten -- Dow Jones endet leichter -- AT&T-Aktie unter Druck -- Bitcoin bald mehr wert als Apple? -- - Lufthansa auf Rekordkurs -- Commerzbank, Visa, Ceconomy im Fokus

Amgen erhöht Gewinnprognose erneut - Anleger nicht begeistert. Laser-Start-up Mynaric setzt Ausgabepreis am oberen Rand fest. Deutsche Bank schließt in Zinsskandal Vergleich mit US-Staaten. Siemens-Führung informiert wohl über Lage in Problem-Sparten. Boeing schraubt Gewinnprognose herauf. Credit Suisse kann Hochzins-Anleihen im Oktober 2018 zurückkaufen.