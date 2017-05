AUSBLICK/Siemens mit deutlichem Wachtum erwartet

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Wachstum in fast allen Geschäftsfeldern dürfte Siemens abermals ein solides Quartal beschert haben. Analysten rechnen im Schnitt mit 4,3 Prozent mehr Umsatz und steigenden Ergebniszahlen. Nur unter dem Strich dürfte etwas weniger stehen, wenn der Technologiekonzern am Donnerstag um 7.00 Uhr seine Zahlen vorlegt.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN: AUFTRÄGE: Wie in den Vorquartalen dürfte sich das Auftragsvolumen rückläufig entwickelt haben. Die Schwäche beschränkt sich nach Einschätzung von Analysten ausschließlich auf die Sparten Power & Gas sowie Process Industries and Drives. Genau werden Anleger auf das Ordervolumen der erstgenannten Sparte schauen, in der das traditionelle Kraftwerksgeschäft gebündelt ist. Von der umsatzstärksten Konzernsparte erwarten Analysten nämlich gut ein Drittel weniger Neugeschäft.

PROGNOSE: Siemens hat den Jahresausblick auf Basis der Erstquartalszahlen bereits erhöht. Ob sich Konzernchef Joe Kaeser erneut eine Anhebung zutraut, dazu gehen die Einschätzungen der Analysten auseinander. Immerhin: Beim Ergebnis je Aktie sehen die Beobachter derzeit 15 Cent Luft nach oben. 7,20 bis 7,70 Euro hat Siemens je Anteilsschein versprochen, bei 7,85 Euro liegt derzeit der Konsens der Beobachter. Sie erhoffen sich mindestens Aussagen zur Entwicklung der für Siemens relevanten Märkte und den Preisen.

MARGE: Die zuletzt starke Marge im Industriegeschäft wird in einigen Sparten nicht gehalten werden, glauben Analysten - der Konsens von 11,7 Prozent sieht sie deutlich in der von Siemens angepeilten 11,0 bis 12,0 Prozent, doch 0,6 Prozentpunkte unter der des Vorquartals.

HEALTINEERS: Ein Teilbörsengang der Medizintechnik soll das letzte große Puzzlestück bei der strukturellen Neuausrichtung des Konzerns sein. Etwaige Details werden so dringend erwartet, dass Analysten jüngst eine vorzeitige Verlängerung der Verträge des Healthineer-Managements als Indiz dafür werteten, dass der Börsengang näher rücke. Offen ist so gut wie alles: Werden neue Aktien verkauft? Wie hoch bleibt die Siemens-Mehrheit? Werden die Aktien in Frankfurt, New York oder gar Hongkong gelistet?

MENTOR GRAPHICS: Die 4,5 Milliarden Dollar teure Übernahme gelang in der Rekordzeit von viereinhalb Monaten. Siemens konnte einen weißen Fleck im Portfolio schließen: Software für das Design, Test und Simulation von elektrischen und elektronischen Systemen. Jetzt muss sich zeigen, wie schnell Siemens die Integration gelingt. Vergleichbare Fragen richten sich an Siemens Gamesa, wohin der Konzern sein Windenergiegeschäft ausgegliedert hat.

ZUKÄUFE: Unternimmt Siemens einen neuen Versuch, sich im Einsenbahngeschäft zu verstärken, um dem chinesischen Weltmarktführer CRRC Paroli bieten zu können? Jüngst war Medienberichten zu lesen, dass Siemens und Bombardier über eine Fusion ihrer Bahnsparten verhandeln. Fragen dazu werden Analysten in der Telefonkonferenz mit Sicherheit stellen, hilfreiche Antworten sind kaum zu erwarten.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal 2016/17:

=== PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q16/17 ggVj Zahl 2Q15/16 Auftragseingang 21.379 -4% 20 22.294 Umsatz 19.814 +4% 23 18.996 Ergebnis nach Steuern* 1.427 +2% 23 1.394 Ergebnis je Aktie 1,72 -3% 23 1,78

Umsatz Sparten: Power and Gas 4.088 +4% 23 3.926 Wind Power & Renewables 1.546 +6% 23 1.460 Energy Management 2.845 +5% 23 2.709 Building Technologies 1.519 +5% 23 1.443 Mobility 1.997 +4% 23 1.915 Digital Factory 2.599 +8% 23 2.400 Process Industries & Drives 2.119 -1% 23 2.145 Healthcare 3.435 +3% 23 3.319 Umsatz Industrielles Geschäft 20.149 +4% 23 19.317

Ergebnis Sparten: Power & Gas 467 -13% 23 535 Wind Power & Renewables 126 -8% 23 137 Energy Management 206 +20% 23 172 Building Technologies 143 +29% 23 111 Mobility 168 +10% 23 153 Digital Factory 460 +27% 23 363 Process Industries & Drives 109 +22% 23 89 Healthcare 612 +10% 23 555 Ergebnis Industrielles Geschäft 2.291 +8% 23 2.115

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis- und Dividende je Aktie sowie Kursziel in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens und Factset

- *Fortgeführte Bereiche

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr läuft vom 1. Oktober bis 30. September

- alle Angaben ohne Gewähr

