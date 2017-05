AUSBLICK/Telekom dank US-Tochter weiter auf Wachstumskurs

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Deutschen Telekom dürfte die wachstumsstarke US-Tochter einmal mehr für Schub gesorgt haben. T-Mobile US ist und bleibt der Wachstumstreiber schlechthin. Es verwundert wenig, dass sich die Fusions- und Übernahme-Spekulationen rund um T-Mobile US hartnäckig halten. Als "King Maker Asset" hatte Konzernchef Timotheus Höttges die US-Tochter auf der Bilanzpressekonferenz Anfang März bezeichnet, und die USA als den "besten Kommunikationsmarkt der Welt".

Damals durfte sich der Vorstandsvorsitzende wegen der laufenden Frequenzversteigerung in den USA allerdings nicht zu den Spekulationen äußern. Mittlerweile ist die Auktion jedoch beendet und T-Mobile US um Mobilfunkspektrum für knapp 8 Milliarden US-Dollar reicher - die nach eigenen Angaben größte Investition für T-Mobile US aller Zeiten. Damit dürfte sich die Frage nach der Strategie der Telekom für ihre Ertragsperle einmal mehr stellen. Die Zahlen zum ersten Quartal wird die Telekom am Donnerstag vorlegen.

WORAUF ANLEGER DARÜBER HINAUS ACHTEN SOLLTEN: BT-BETEILIGUNG: Im vierten Quartal hatte eine Wertberichtigung von 2,2 Milliarden Euro auf seine BT-Beteiligung dem DAX-Konzern unterm Strich einen Verlust von 2,124 Milliarden Euro eingebrockt. Den Anteil von 12 Prozent an BT hatte die Telekom Anfang 2016 als Gegenleistung für den Verkauf ihrer Beteiligung an dem britischen Mobilfunkanbieter Everything Everywhere an den britischen Telekomkonzern erhalten. Anfang 2016 stand die Beteiligung an dem britischen Ex-Monopolisten noch mit 7,4 Milliarden Euro in den Büchern der Telekom. Allerdings hatte die BT-Aktie empfindlich an Wert verloren, nachdem die BT Group von einem Bilanzskandal in Italien erschüttert worden war und ihre Gewinn- und Umsatzprognose zusammenstreichen musste. Hinzu kam die Pfund-Schwäche infolge des Brexit-Votums der Briten. Verglichen mit Ende 2016 ist der Aktienkurs von BT zum Bilanzstichtag Ende März noch einmal zurückgegangen, was sich entsprechend auf den Erstquartalsüberschuss der Telekom auswirken wird.

DEUTSCHLAND UND EUROPA: Auf dem Heimatmarkt schien der jahrelange Abwärtstrend zuletzt gestoppt. Zwar waren die Serviceumsätze im Mobilfunkgeschäft im Schlussquartal 2016 leicht rückläufig, allerdings schlug sich die Telekom damit besser als der Gesamtmarkt. Übers gesamte vergangene Jahr hinweg betrachtet hat sich diese Messgröße stetig verbessert. Gut lief auch das Breitbandgeschäft in Deutschland. Nun wird sich zeigen, ob sich diese Trends fortgesetzt haben. In Europa dürften sich die Investitionen in die Kundengewinnung weiter in Form anhaltender Kundenzuwächse ausgezahlt haben.

AUSBLICK: Ihren Wachstumskurs will die Telekom in diesem Jahr fortsetzen. Anfang März hatte der Bonner Konzern einen Anstieg des um Sondereffekte bereinigten EBITDA - mit dieser Kennziffer wird die operative Ertragskraft des Unternehmens gemessen - um knapp 4 Prozent auf rund 22,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Beim freien Cashflow rechnet die Telekom mit rund 5,5 Milliarden Euro - ein Plus von etwa 12 Prozent.

In Deutschland strebt die Telekom ein bereinigtes EBITDA von 8,4 Milliarden Euro an. Für Europa lautet die Prognose auf ein bereinigtes EBITDA von 3,7 Milliarden. Beim Systemgeschäft wird ein stabiles bereinigtes EBITDA von 0,5 Milliarden Euro erwartet. Das neue Segment Group Development soll ein bereinigtes EBITDA von 0,9 Milliarden Euro erwirtschaften.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum ersten Quartal und Gesamtjahr 2017:

=== PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 18.630 +6% 17 17.630 EBITDA bereinigt 5.457 +6% 18 5.163 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 1.040 -1% 14 1.047 Ergebnis nach Steuern/Dritten 791 -75% 12 3.125 Ergebnis je Aktie 0,25 -63% 3 0,68 Free Cashflow 1.117 +36% 15 822

Umsatz Deutschland 5.368 -2% 15 5.452 Umsatz USA 8.978 +15% 17 7.816 Umsatz Europa 2.742 -11% 14 3.080 Umsatz Systemgeschäft 1.720 -16% 18 2.045 Umsatz GHS 758 +48% 17 513

EBITDA bereinigt Deutschland 2.084 -4% 18 2.180 EBITDA bereinigt USA 2.311 +21% 18 1.908 EBITDA bereinigt Europa 896 -9% 17 986 EBITDA bereinigt Systemgeschäft 114 -45% 18 206 EBITDA bereinigt GHS -133 +14% 18 -117

Kursziel 17,32 24

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 76.714 +5% 23 73.095 EBITDA bereinigt 22.673 +6% 18 21.420 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 4.471 +9% 14 4.114 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.604 +35% 16 2.675 Ergebnis je Aktie 0,77 +33% 15 0,58 Free Cashflow 5.471 +11% 17 4.939

Umsatz Deutschland 21.757 -1% 14 22.041 Umsatz USA 38.088 +13% 17 33.738 Umsatz Europa 11.383 -11% 13 12.747 Umsatz Systemgeschäft 6.942 -12% 17 7.907 Umsatz GHS 3.348 +51% 16 2.212

EBITDA bereinigt Deutschland 8.403 -5% 17 8.800 EBITDA bereinigt USA 9.885 +15% 18 8.561 EBITDA bereinigt Europa 3.755 -8% 16 4.094 EBITDA bereinigt Systemgeschäft 540 -7% 17 582 EBITDA bereinigt GHS -650 +13% 17 -576 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen für Ergebnis je Aktie und Kursziel von Factset

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- GHS = Group Headquarters and Shared Services

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

