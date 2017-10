Ausblick: The Mcclatchy Company (A) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Mcclatchy Company (A) wird am 16.10.2017 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die -0,550 von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,550 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Mcclatchy Company (A) noch ein Verlust pro Aktie von -0,294 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The Mcclatchy Company (A) in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 224,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 234,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -6,110 USD je Aktie, gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 916,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 977,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net