Osram-Aktie legt zu: Zahlenwerk überzeugt erst auf den zweiten Blick

Der Beleuchtungshersteller OSRAM setzt den Konzernumbau im nächsten Jahr fort: Vorstandschef Olaf Berlien prüft "alle Optionen" für das vor allem in den USA schwächelnde Geschäft mit Beleuchtung für Bürogebäude, Fabriken und Straßen. Das kann von Zukauf über die Suche nach einem Partner bis zum Verkauf alles bedeuten, wie Berlien am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz in München sagte. Die Entscheidung soll im nächsten Jahr fallen.

Am Vorabend hatte OSRAM bereits die geplante Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Autozulieferer Continental bekannt gegeben, das High-Tech-Beleuchtung und Sensoren für Autos herstellen soll. Beide Firmen sollen einen Anteil von 50 Prozent bekommen.

OSRAM will indes seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2016/17 eine höhere Dividende zahlen. Vorgeschlagen werde eine Anhebung um 10 Prozent auf 1,10 Euro je Aktie, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Zwar sank der Gewinn nach Steuern im Ende September beendeten Geschäftsjahr von 532 auf 275 Millionen Euro. Jedoch hatte OSRAM im Jahr zuvor von einem Sondergewinn durch den Verkauf von Anteilen am chinesischen Unternehmen Felco profitiert. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Jahr um 9,1 Prozent auf 4,13 Milliarden Euro.

Nach einem schwachen Handelsstart führten die Papiere des Lichtkonzerns den MDAX am Vormittag mit einem Plus von mehr als drei Prozent auf 68,10 Euro an, nachdem sie anfangs noch bis auf 63,20 Euro eingeknickt waren.

Zwar liege der Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2017/18 etwas unter den Erwartungen, doch seien die Geschäfte im Schlussquartal 2016/17 besser gelaufen als befürchtet, schrieb Analyst Sebastian Growe von der Commerzbank in einer ersten Reaktion.

Zudem kommt OSRAM bei der geplanten Zusammenarbeit mit dem Automobilzulieferer Continental beim Thema intelligenter Lichtsteuerung in Fahrzeugen voran. Beide wollen dazu ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Zudem will OSRAM 2018 eine Lösung für die Problemsparte LSS finden.

