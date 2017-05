AUSBLICK/US-Beschäftigung wächst im April um 188.000

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Beschäftigungswachstum in der US-Wirtschaft dürfte sich im April nach einen Rücksetzer im Vormonat wieder verstärkt haben. Die von Dow Jones Newswires befragen Volkswirte erwarten, dass die Stellenzahl außerhalb der Landwirtschaft um 188.000 gestiegen ist. Die Arbeitslosenquote sollte auf 4,6 (Vormonat: 4,5) Prozent gestiegen sein, für die Stundenlöhne wird ein Anstieg von 0,3 (0,2) Prozent erwartet. Das Arbeitsministerium wird die Daten am Freitag um 14.30 Uhr veröffentlichen.

Konjunkturbeobachter hatten gewissermaßen eine "Schrecksekunde", als das US-Arbeitsministerium vor einem Monat meldete, dass die Wirtschaft im März nur 98.000 zusätzliche Jobs geschaffen habe. Prognostiziert worden war ein Zuwachs von 175.000, und der Bericht des privaten Datenanbieters ADP hatte sogar eine positive Überraschung möglich erscheinen lassen. Hinzu kam, dass die Beschäftigtenzahlen nicht die einzigen schwachen US-Konjunkturdaten waren. Stimmte das positive Bild von der US-Konjunktur noch?

Als möglichen Grund der negativen Arbeitsmarktüberraschung nannten Volkswirte die Schneestürme an der Ostküste, die sich so nicht wiederholen würden. Zudem war die Arbeitslosenquote auf 4,5 (4,7) Prozent gesunken, und das trotz steigender Erwerbsbeteiligung.

Die Federal Reserve, die den Arbeitsmarkt ebenso aufmerksam beobachtet, weil sie ihn für einen guten Indikator der gesamtwirtschaftlichen Auslastung hält, hat inzwischen Entwarnung gegeben. In ihrer am Mittwoch veröffentlichten geldpolitischen Erklärung sprach sie von einer anhaltenden Besserung des Arbeitsmarkts und erklärte, dass sie die Wachstumsschwäche des ersten Quartals für einen Ausreißer halte. In der Folge preisten Finanzmarktteilnehmer eine weitere Zinserhöhung im Juni noch stärker als zuvor ein.

Ein weiterer enttäuschender Arbeitsmarktbericht könnte diese Erwartungen aber ins Wanken bringen. Allerdings sprechen die bisher veröffentlichten vorlaufenden Indikatoren gegen ein solches Szenario: Der von ADP berichtete April-Anstieg lag im Rahmen der Erwartungen, und die vom Institute for Supply Management berechneten Beschäftigungskomponenten der Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe lagen deutlich im expansiven Bereich. Auch die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe spricht gegen eine böse Überraschung.

May 04, 2017

