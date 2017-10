RTL-Aktie steigt - Aussicht auf stabile Dividende

Die RTL -Papiere stiegen um knapp ein halbes Prozent. Heggen stellte in einem Interview in der "Börsen-Zeitung" eine stabile Dividende in Aussicht. Ein Händler wertete dies leicht positiv. So habe es durchaus Sorgen am Markt gegeben, dass der MDAX -Konzern für 2017 weniger ausschütten könnte./mis/oca

