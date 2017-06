Auto-Leasingfirma ALD kommt zum Börsenstart schwer in die Gänge

Paris (Reuters) - Stotterstart an der Pariser Börse für Europas größten Fahrzeug-Leasing-Anbieter: Die Aktien von ALD Automotive kamen am ersten Handelstag am Freitag kaum voran.

Am Vormittag lagen die Papiere der Societe-Generale-Tochter mit 14,38 Euro nur knapp über dem Ausgabepreis von 14,30 Euro. Die Aktien waren fast am unteren Ende der Preisspanne ausgegeben worden. Die französische Großbank Societe Generale nimmt mit dem Börsengang bis zu 1,3 Milliarden Euro ein, um ihre Kapitaldecke aufzupolstern. ALD selbst profitiert zunächst nicht, könnte aber weitere Übernahmen mit der Ausgabe von neuen Aktien finanzieren. "Die Börsennotiz gibt uns zusätzliche Flexibilität, um unsere Expansion zu beschleunigen", sagte Vorstandschef Mike Masterson.

Bis zu 23 Prozent von ALD sind nunmehr im Streubesitz, das Unternehmen wird damit mit 5,8 Milliarden Euro bewertet. ALD ist der größte Börsengang in Frankreich seit November 2015. Damals hatte die Bank Credit Agricole die Fondsgesellschaft Amundi an die Börse gebracht.

ALD vermietet derzeit 1,4 Millionen Leasing-Fahrzeuge und sieht sich damit als Nummer drei weltweit. Ein Drittel ihrer Fahrzeuge fahren in Frankreich, je elf Prozent in Deutschland - wo ALD 1968 gegründet wurde - und Italien. Kunden der Firma sind überwiegend mittelständische Unternehmen, deren Fuhrparks sie komplett verwaltet. Masterson hat sich den Ausbau des Geschäfts mit Privatkunden auf die Fahne geschrieben. Bis 2025 soll die Flotte damit um eine Million Fahrzeuge wachsen, das sind acht bis zehn Prozent pro Jahr.