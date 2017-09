Autozulieferer Conti streicht bei Tochter in Karben jeden vierten Job

KARBEN/HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Continental plant an seinem Standort Karben für die nächsten fünf Jahre einen erheblichen Stellenabbau . 160 der derzeit 640 Stellen bei der zur Continental-Gruppe gehörenden Contitech Techno-Chemie und damit jeder vierte Arbeitsplatz dort sollen in diesem Zeitraum wegfallen. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte am Dienstag auf Anfrage einen Bericht der "Frankfurter Rundschau".

Die Sprecherin betonte: "Wir wollen den Standort nicht schließen, wir wollen ihn weiterführen. Und dafür suchen wir jetzt gemeinsam eine Lösung." Ein erstes Sondierungsgespräch mit Arbeitnehmervertretern habe es bereits gegeben. Die Arbeitsplätze sollten "möglichst sozialverträglich" abgebaut werden.

Ziel sei, das Werk wettbewerbsfähig aufzustellen. "Im Moment sind wir nicht wettbewerbsfähig im Vergleich zu unserer internationalen Konkurrenz", erklärte die Sprecherin. In dem Werk von Contitech in Karben werden Schlauchleitungen für Autos und Lastwagen gefertigt./ben/DP/das