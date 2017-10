Autozulieferer Hella will zukaufen - Bis zu eine Milliarde Euro zur Verfügung

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der auf Autolicht spezialisierte Zulieferer Hella will mit einer gut gefüllten Portokasse auf Einkaufstour gehen. "Wir würden gerne zukaufen in den Bereichen Elektronik, Sensorik, Aktuatorik, aber auch im Aftermarket oder bei Special Applications, also in Feldern, die nicht zu unserem automobilen Kerngeschäft zählen", sagte Hella-Chef Rolf Breidenbach im Interview der Branchen- und Wirtschaftszeitung "Automobilwoche" (Montag). Das Unternehmen bestätigte auf Anfrage des Blattes, dass für Akquisitionen bis zu einer Milliarde Euro zur Verfügung stünde. "Es gibt die klare Vorgabe der Gesellschafterfamilie, dass wir keine finanziellen Abenteuer eingehen", sagte Breidenbach. "Am Ende muss die Wirtschaftlichkeit stimmen."/men