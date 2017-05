Autozulieferer Schaeffler investiert in Halle - 900 Mitarbeiter

HALLE (Saale) (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Schaeffler investiert in Halle. In einem Industriepark entsteht ein 4000 Quadratmeter großes Montage- und Verpackungszentrum, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Es sollen 900 Mitarbeiter angestellt werden. Sie gehören zum Unternehmensbereich Automotive Aftermarket, der das weltweite Ersatzteilgeschäft betreibt. Ende 2019 soll das Zentrum in Betrieb genommen werden. "Die Stadt Halle ist stolz auf die Ansiedlung", sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos). Schaeffler hat rund 86 600 Mitarbeiter weltweit - an 170 Standorten in mehr als 50 Ländern./akb/DP/tos