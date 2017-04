Axel Springer steigt bei Uber ein

Von Friedrich Geiger und Natalia Drozdiak

BERLIN/BRÜSSEL (Dow Jones)--Der Medienkonzern Axel Springer hat sich am Fahrdienstvermittler Uber beteiligt. Wie hoch das Investments des MDAX-Konzerns ist, wurde nicht bekannt. Eine Sprecherin der Axel Springer SE erklärte aber, dass die Beteiligung minimal sei und eher ein Finanz- als ein strategisches Investment repräsentiere.

Uber teilte mit, dass Springer sich vor kurzem beteiligt habe. Das US-Unternehmen machte ebenfalls keine genauen Angaben über das Volumen oder den Wert der Beteiligung.

Das Medienhaus ist hierzulande einer der größten Betreiber von Online-Plattformen. Bekannt für seine Tageszeitungen Bild und Welt arbeitet Springer seit Jahren daran, weniger abhängig vom Zeitungsgeschäft zu werden und den Online-Bereich auszubauen.

Axel Springer war bereits 2012 beispielsweise beim Zimmervermittlungsdienst Airbnb eingestiegen. Seit 2014 arbeitet das Unternehmen mit den amerikanischen Beteiligungsgesellschaften SV Angel und Lerer Hippeau Ventures bei Investments zusammen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2017 11:35 ET (15:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 11 35 AM EDT 04-19-17