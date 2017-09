BAB hält Dividende konstant

Das amerikanische Franchise Unternehmen BAB Inc. (ISIN: US0551831078, OTCQB: BABB) will eine Dividende in Höhe von 1 US-Cent auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern somit 4 US-Cents aus. Die Auszahlung erfolgt am 13. Oktober 2017 (Record date ist der 25. September 2017). Beim derzeitigen Aktienkurs von 0,70 US-Dollar beträgt die Dividendenrendite 5,71 Prozent.

BAB Inc. ist die Muttergesellschaft der BAB Systems und Hersteller von Backwaren wie Muffins und Bagels. Zu den Marken gehören z. B. Big Apple Bagels (BAB) und My Favorite Muffin.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 0,61 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 0,56 Mio. US-Dollar).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de