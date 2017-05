BaFin News: 15 Jahre BaFin: Aufsicht in stetigem Wandel

Anzeige

DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Buffett baut Beteiligungen an Apple und Airlines aus -- Wall-Street-Schwergewichte engagieren sich bei Snapchat -- Manz-Aktie legt zu: Großauftrag

Türkischer Textilkonzern Mavi will an die Börse. Google-Schwester Waymo erzielt Teilerfolg bei Klage gegen Uber. Börsengang vor 20 Jahren: So reich wurden Anleger mit Amazon-Aktien. Ford will wohl Mitarbeiterzahl um rund zehn Prozent senken. STADA-Aktie nachbörslich fest: Neue Runde im Bieterkampf?