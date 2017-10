BaFin News: FATF-Konferenz in Berlin: Fintech und Regtech im Fokus

FRANKFURT (BaFin) -

Welche Möglichkeiten gibt es, Fintech und Regtech zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu nutzen? Um diese Frage geht es bei einer Konferenz der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), die heute und morgen in Berlin stattfindet. Gastgeber sind das Bundesfinanzministerium (BMF) und die BaFin.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (09.10.2017)