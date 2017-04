BaFin News: Systematische Internalisierung: Eckpunkte des neuen Aufsichtsregimes nach MiFID II/ MiFIR

FRANKFURT (BaFin) -

Ab dem 3. Januar 2018 wird? einhergehend mit der neu gefassten Finanzmarktrichtlinie (Markets in Financial Instruments Directive II? MiFID II) und -verordnung (Markets in Financial Instruments Regulation? MiFIR)? auch ein erheblich überarbeitetes Regelwerk für die systematische Internalisierung anwendbar sein.

