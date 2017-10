BaFin News: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank), Filiale Frankfurt am Main: BaFin ordnet Großkreditverbot an

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat am 21. August 2017 gegen die Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank), Filiale Frankfurt am Main, ein Großkreditverbot gemäß § 45b Absatz 1 Nr. 3 Kreditwesengesetz (KWG) in Verbindung mit § 13 Absatz 1 KWG verhängt. Das Institut hatte zum wiederholten Male gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation im Sinne des § 25a Absatz 1 KWG verstoßen.

