Bahnkunden sollen vorm Einsteigen von freien Plätzen erfahren

BERLIN (dpa-AFX) - WLAN, Auslastungsanzeigen, Nachrichten: Die Bahn testet Verbesserungen für Kunden im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg. Bis Oktober läuft das Pilotprojekt auf den Nord-Süd-Linien RE3 (Stralsund-Berlin-Esterwerda) und RE5 (Rostock/Stralsund - Berlin - Wünsdorf/Waldstadt), wie die Bahn am Donnerstag mitteilte.

Auf Monitoren am Zug und auf dem Handy sollen Fahrgäste erkennen, ob es in den Doppelstockwagen noch freie Sitzplätze oder Fahrradstellplätze gibt. Der drahtlose Internetzugang gewährt Kunden pro Fahrt ein Datenvolumen von 50 Megabyte. Zudem gibt es an Bord Zugriff auf Nachrichten und die Mediathek des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Neue Monitore geben Echtzeit-Informationen über die Fahrt und Anschlusszüge.

Ob die Neuerungen dauerhaft und in allen Zügen kommen, hängt davon ab, ob die Länder sie über den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg bestellen. Beim WLAN gehört die Region nicht zu den ersten. Pilotprojekte und auch dauerhafte Angebote gibt es schon auf ersten Strecken in anderen Bundesländern.

Auch an den Berliner Flughäfen gibt es seit Donnerstag ein kostenloses WLAN-Netz. Passagiere in Tegel und Schönefeld erreichen es über den Zugangspunkt "_Free Airport WiFi", wie das Unternehmen mitteilte./bf/DP/stb