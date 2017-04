'BamS': Bundeswehr kauft alte Leopard-Panzer und modernisiert sie

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" die Verhandlungen für den Rückkauf von rund 100 ausgemusterten Kampfpanzern vom Typ Leopard abgeschlossen. Das Vorhaben koste fast 760 Millionen Euro, schreibt die Zeitung unter Berufung auf ein als geheim eingestuftes Schreiben des Bundesfinanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags. Es handele sich größtenteils um Panzer aus Beständen des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann. Sie würden modernisiert und bis 2023 an die Truppe übergeben./sk/DP/he