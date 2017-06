Nach Mitteilung der EZB hat die Abwicklungsbehörde SRM eine Übernahme des Instituts durch Santander eingeleitet. Wörtlich heißt es in der Mitteilung: "Die Europäische Zentralbank stellt fest, dass Banco Popular gemäß Artikel 18 (1) der Abwicklungsrichtlinie gescheitert ist oder scheitern dürfte."

Die Liquiditätslage des Instituts habe sich in den vergangenen Tagen so stark verschlechtert, dass abzusehen gewesen sei, dass sie ihre Schulden und andere Verbindlichkeiten nicht werde begleichen können. "Folglich hat die EZB die Bank als gescheitert erklärt und davon den SRM unterrichtet, der einen Abwicklungsplan erstellt hat, der einen Verkauf von Banco Popular Espanol an Santander vorsieht."

Wie Banco Santander mitteilte, wird die Bank eine Kapitalerhöhung im Volumen von rund 7 Milliarden Euro durchführen, um die Übernahme der Banco Popular damit finanzieren und die Bilanz der Bank wieder auf Vordermann bringen zu können. Letztlich legt Santander für die Aktien und die Kapitalinstrumente von Popular nur den symbolischen Wert von 1 Euro auf den Tisch. Die ganze Transaktion soll für Santander Kernkapital-neutral sein.

Wie Santander und die Abwicklungsbehörde SRM weiter mitteilten, wurden alle Aktien und Kapitalinstrumente von Popular auf Santander übertragen. Dadurch kann Banco Popular mit sofortiger Wirkung unter normalen Geschäftsbedingungen und als solventer Bestandteil der Santander-Gruppe arbeiten.

