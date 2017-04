Bankenverband hofft aus baldige Kurswende der EZB

Berlin (Reuters) - Der Verband der privaten Geschäftsbanken BdB hofft auf ein rasches Ende des hochexpansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.

Der Präsident des Verbandes Hans-Walter Peters sagte am Donnerstag auf dem Deutschen Bankentag in Berlin, die Institute hielten für nötig, "dass wir schnellstmöglich zu einem Umdenken kommen müssen". Er könne nur sagen, was die privaten deutschen Banken hofften: "Dass wir bis Jahresende bei den Bondkäufen zurückgehen". Und im nächsten Jahr sollte es dann hoffentlich zu einem Ende der Negativzinsen kommen, die die EZB von den Banken schon verlangt und die diese stark belasteten.

Dass viele Banken inzwischen dazu übergehen, von ihren Kunden Gebühren für früher kostenlose Leistungen zu verlangen, hält der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Michael Kemmer, für einen generellen Trend. "Die Zeiten einer Kostenlos-Konjunktur sind da wahrscheinlich schon vorbei", sagte er. Er gehe davon aus, dass dieser Trend dauerhaft sein wird und auch nicht mit dem Ende der Niedrigzinspolitik der EZB auslaufen werde.

Eine umfassende Deregulierung im Finanzbereich in den USA erwartet Kemmer nicht, wohl aber eine Überprüfung geltender Regeln in dem Dodd-Frank-Gesetz in den USA.